Die neue Lungenkrankheit breitet sich aus. In Shanghai sollen Unternehmen erst am 10. Februar wieder öffnen. Viele deutsche Firmen sind betroffen, Expats verfolgen die Entwicklungen gespannt.

Das Neujahrsfest in China hat dafür gesorgt, dass große Teile der Wirtschaft das Coronavirus bislang kaum zu spüren bekommen haben. In den Tagen vor und nach der wichtigsten Familienfeier des Jahres kommt das Land ohnehin zum Stillstand und Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter für gut zwei Wochen in den Urlaub.

Doch daraus, dass an diesem Freitag wie geplant das ganze Land an die Werkbänke und Schreibtische zurückkehrt, wird nun nichts. Wegen der Virus-Krise hat die Regierung kurzerhand verordnet, dass der Urlaub landesweit um drei Tage verlängert wird. Statt ab Freitag wird nun erst wieder am Montag gearbeitet. So ist es jedenfalls derzeit geplant. Verschärft sich die Lage, ist ein weiterer Aufschub denkbar. Da viele Firmen nach den Feiertagen in der Regel Wochenendarbeit einschieben, gehen der zweitgrößten Volkswirtschaft nun mal eben drei volle Arbeitstage verloren.

Ökonomen sind besorgt über den Schaden, den die Epidemie für Chinas Wirtschaft bedeuten könnte. Gerade erst aus der ersten Etappe des Handelskriegs mit den USA gestolpert, schwächelt die Konjunktur ohnehin schon. Nun droht ein weiterer Schlag. Die auf China fokussierte Forschungsgruppe Plenum prognostiziert, dass die Auswirkungen der Seuchenbekämpfungspolitik im ersten Quartal zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums um bis zu vier Prozentpunkte führen könnten. Allein die Sperrungen in der Provinz Hubei, in der 14 Städte, darunter Wuhan, alle ein- und ausgehenden Transporte eingestellt haben, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 Prozentpunkte belasten.

Äußerst pessimistisch - zumindest für das Wachstum in den kommenden Monaten - sind auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...