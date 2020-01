Auf dem Radar: S ImmoZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 2,69 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,33; 1,12; 0,22). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 23,00 /23,05 Veränderung zu letztem SK: 0,55% Auf dem Radar: UBMZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 2,88 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,4; 1,63; 0,82). Am Montag auf neuem Jahreshoch geschlossen (50). Year-to-date ist die Aktie nun um 5,93 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 48,90 /49,70 Veränderung zu letztem SK: -1,40% Auf dem Radar: UniqaZuletzt 6 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 3,21 Prozent verloren (Einzeltage: -0,8; -0,11; -0,73; -0,39; -0,39; -0,83). Uniqa ist bei 8.68 unter den MA100 gegangen. Davor 105 Tage darüber.Uniqa ist bei 8.57 unter den MA200 ...

