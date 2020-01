Paris (www.fondscheck.de) - China - ein Land so groß wie die USA. Mit dem zweitgrößten Aktienmarkt gehört es zu den wirtschaftlich einflussreichsten Ländern. Nun erobert China auch die Welt der Anleger, so die Experten von Lyxor Asset Management.Das Land öffne zunehmend den Markt für ausländische Investoren. Die Gründe seien dabei so alt wie vielfältig: Ein eingeschränkter Marktzugang für ausländische Investoren, mangelnde Datentransparenz und die unzureichende Berücksichtigung in den globalen Referenzindices würden dazu gehören. Doch das ändere sich seit einiger Zeit: China öffne zunehmend den Markt für ausländische Investoren, während chinesische Unternehmen vermehrt international agieren und Waren und Dienstleistungen auf der ganzen Welt anbieten würden. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Kaufkraftparität (KKP) sei China die größte Volkswirtschaft der Welt - bis 2030 werde sie es auch am nominalen BIP sein. "China ist ein großer, ausgereifter und widerstandsfähiger Markt, der zu wichtig ist, um mit anderen Schwellenländern verwässert zu werden", sei Chanchal Samadder, Head of Equities bei Lyxor ETF, überzeugt. "Unseres Erachtens ist es an der Zeit, dass Anleger ihren Ansatz zur Allokation von Schwellenländeraktien überdenken." ...

