Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag:Das in China entdeckte neue Corona-Virus ist zurzeit Gesprächsthema Nummer eins. Das Risiko, sich in Deutschland damit anzustecken, ist laut den Experten des Robert-Koch-Instituts allerdings eher gering. Dafür nimmt bei uns aber gerade eine durch das Influenza-Virus ausgelöste neue Grippewelle Fahrt auf. Helke Michael verrät Ihnen, wie Sie sich vor einer Ansteckung und einer Grippe schützen können.Sprecherin: Eine durch das Influenza-Virus ausgelöste Grippe trifft uns meistens mit voller Wucht und zwingt einen schlagartig in die Knie.O-Ton 1 (Dr. Wolfgang Reuter, 14 Sek.): "Man ist dann müde, abgeschlagen, muss ständig husten und hat in der Regel auch Muskelschmerzen und Schüttelfrost und hohes Fieber, manchmal bis um die 40 Grad. Das sind so die klassischen Hinweise auf eine echte Grippe."Sprecherin: Sagt der Gesundheitsexperte der DKV Deutsche Krankenversicherung Dr. Wolfgang Reuter und empfiehlt, sich dann sofort hinzulegen und auszuruhen.O-Ton 2 (Dr. Wolfgang Reuter, 20 Sek.): "Das ist das Wichtigste. Ältere, Kinder und Personen mit einer schweren Grunderkrankung, wie zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems, sollten sich auf jeden Fall zusätzlich von einem Arzt untersuchen lassen. Selbst dann, wenn die Symptome nicht eindeutig sind. Denn für sie kann eine richtige Grippe im Extremfall lebensbedrohlich werden."Sprecherin: Körperlich gesunde Menschen dagegen sind bei einer Grippe nach ein bis drei Wochen meistens wieder auf den Beinen. Zwar helfen Antibiotika bei einer Virusinfektion grundsätzlich nicht, dafür aber gegen die Symptome rezeptfreie Schmerztabletten, Nasensprays, Aufgüsse mit Salbei, wilder Malve oder Kamille - und natürlich eine gute heiße Hühnersuppe. Wer vorbeugen will, sollte außerdem wissen:O-Ton 3 (Dr. Wolfgang Reuter, 16 Sek.): "Ein gutes und belastbares Immunsystem, das ist der beste Schutz! Stärken Sie deshalb gerade jetzt, wo eine neue Grippewelle anrollt, Ihre Abwehrkräfte mit einer gesunden, vitaminreichen Ernährung, viel Bewegung und ausreichend Schlaf."Sprecherin: Und wer sich bisher noch nicht hat impfen lassen, kann das jetzt auch immer noch tun.O-Ton 4 (Dr. Wolfgang Reuter, 20 Sek.): "Aber handeln Sie dann lieber schnell, denn nach der Impfung dauert es immer noch 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Vorher sollten Sie dann am besten bei Ihrem Hausarzt nachfragen, ob er noch genügend Impfstoff hat - und ob Sie die Grippeschutzimpfung erstattet bekommen, erfahren Sie bei Ihrer Krankenkasse."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zum Thema finden Sie unter www.ergo.com (http://www.ergo.com).