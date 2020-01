Mainz (ots) -Woche 05/20Mittwoch, 29.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Burgen - Mythos und WahrheitDie Zeit der RitterDeutschland 201923.10 Burgen - Mythos und WahrheitBollwerke der MachtDeutschland 201923.55 Burgen - Mythos und WahrheitFestungen und KanonenDeutschland 20190.40 heute journal1.10 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRoboterGroßbritannien/Deutschland 20191.55 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikAutomobilGroßbritannien/Deutschland 20192.35 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikFlugzeugGroßbritannien/Deutschland 20193.20 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikSmartphoneGroßbritannien/Deutschland 20194.05 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 20194.50 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikTeleskopGroßbritannien/Deutschland 2019Woche 05/20Donnerstag, 30.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 20186.20 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 20177.05 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 20147.50 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im RevierDeutschland 20148.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:10.05 Polizei im EinsatzBrennpunkt BerlinDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 201923.10 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 201923.55 Der Doppelgänger von Ost-BerlinDeutschland 20190.55 heute journal1.25 Balkan in FlammenPulverfass JugoslawienDeutschland 20192.10 Balkan in FlammenEin Land zerfälltDeutschland 20192.55 Balkan in FlammenJugoslawien in TrümmernDeutschland 20193.40 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 20194.25 ZDF-HistoryMythos SöldnerDeutschland 2014Woche 06/20Mittwoch, 05.02.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:12.45 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201813.30 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 201814.15 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 2018"Attentat am Obersalzberg - Geheimplan "Foxley" entfällt15.00 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 2018"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Hitler und die Frauen" entfällt15.45 ZDF-HistoryDie Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis MandelaDeutschland 2019"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Himmlers Macht" entfällt16.30 ZDF-HistoryBlutiges Erbe - Geheimnisvolle Schlachtfelder im OstenDeutschland 2020"ZDF-History: Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot"entfällt17.15 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 2016"Geheime Unterwelten der SS: Wunderwaffen und Verstecke" entfällt18.00 ZDF-HistoryDeutschland 1945 von obenDeutschland 2015"Geheime Unterwelten der SS: Das Geheimnis von Stechovice"entfällt18.45 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 2015"Zeichen des Bösen: Die Runen der SS" entfällt19.15 ZDF-HistoryDas Ende - Die letzten 100 Tage des Zweiten WeltkiegsDeutschland 2020"Die großen Diktatoren: Hitler" um 19.30 Uhr entfällt20.15 Ein Tag in AuschwitzDeutschland 2020"Polenfeldzug: Der Überfall" entfällt"Polenfeldzug: Der Nervenkrieg" um 21.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 09/20Donnerstag, 27.02.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckelnDeutschland 2018"Handelsware Schuppentier" entfällt( weiterer Ablauf 10.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4504901