BERLIN (dpa-AFX) - Die internationale Reisemesse ITB stellt bisher keine Verunsicherung von Ausstellern für das Branchentreffen Anfang März wegen des Coronavirus fest. "Bislang hat niemand Bedenken geäußert, oder seine Teilnahme abgesagt", sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Die ITB sei mit etwa 10 000 Ausstellern ausgebucht. Davon hätten insgesamt 0,6 Prozent aus Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan zugesagt.



Die ITB ist der wichtigste Branchentreff der internationalen Reiseindustrie. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 4. bis 8. März in Berlin statt. Erwartet werden den Angaben zufolge derzeit 150 000 bis 160 000 Besucher. Im vergangenen Jahr hatten etwa 160 000 Menschen die Ausstellungshallen besucht./mar/DP/jha