NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Bauklötzchen-Hersteller Lego will in Deutschland nun auch verstärkt Erwachsene als Kunden gewinnen. Kinder seien nach wie vor die Hauptzielgruppe, sagte die Geschäftsführerin der Lego GmbH, Karen Pascha-Gladyshev, am Dienstag kurz vor der Eröffnung der Spielwarenmesse in Nürnberg. Doch im vergangenen Jahr sei bereits jeder zehnte Euro des Unternehmensumsatzes für Erwachsene ausgegeben worden.



Das dänische Unternehmen erzielte 2019 in Deutschland einen Umsatzzuwachs um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beruft sich dabei auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens NPD-Group. Legos Marktanteil in Deutschland betrug 16,8 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Absolute Umsatzzahlen nannte der Konzern nicht./igl/DP/nas

