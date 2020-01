Anleger zeigen sich erleichtert wegen beruhigender Aussagen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Leitindizes eröffnen wieder deutlich höher.

Einige Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,9 Prozent, nachdem sie am Montag jeweils knapp zwei Prozent verloren hatten.

Anleger reagierten erleichtert auf Äußerungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Außerdem ...

