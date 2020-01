Straubing (ots) - Dass Apple auch nun wieder versucht, einen von der Europäischen Kommission verordneten Standard für künftige Anschlussbuchsen zu verhindern, liegt (...) nahe. Schließlich haben die Entwickler immer noch die Vision ihres Firmengründers Steve Jobs vor Augen, der schon 1999 von einer kabellosen Zukunft träumte. Da kann man Auflagen der EU nicht brauchen. Doch in Brüssel scheint man nun entschlossen, dem Berg an Elektroschrott den Kampf anzusagen. (...) Die EU-Behörde wird dennoch alles versuchen, die Hersteller ins Boot zu holen. Denn auch die Kommission in Brüssel weiß, dass eine Selbstverpflichtung, die dann aber auch hält, der bessere Weg wäre als eine Zwangsverordnung.



