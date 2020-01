An den Finanzmärkten hat sich die Lage etwas stabilisiert, nachdem es am Montag zu deutlichen Kursverlusten gekommen war.Frankfurt - Der Eurokurs hat am Dienstag leicht nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Ende November. Gegenüber dem Schweizer Franken stieg der Euro am Dienstag etwas an und kletterte über die Marke von 1,07 Franken. Am späten Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1...

