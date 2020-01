Athen testet die Stimmung am Finanzmarkt mit einer lang laufenden Anleihe. Der Erfolg der Emission gilt als Vertrauensbeweis für das Land.

Griechenland hat am Dienstag erstmals seit dem Ende der Finanzkrise erfolgreich eine 15-jährige Anleihe am Markt platziert. Die staatliche Schuldenagentur PDMA nahm mit dem Papier 2,5 Milliarden Euro auf. Die Ausgaberendite dürfte nach Berechnungen aus Finanzkreisen bei gut 1,8 Prozent liegen. Die Nachfrage übertraf alle Erwartungen: Mit Angeboten von 18,8 Milliarden Euro war die Emission 7,5-fach überzeichnet.

Mit der Platzierung der Anleihe hatte die Schuldenbehörde die Banken Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC und JP Morgan beauftragt. Mit dem Bond macht Griechenland einen weiteren Schritt zur Stabilisierung seines Marktzugangs, den es im Frühjahr 2010 beim Ausbruch der Schuldenkrise verloren hatte.

Athen konnte Ende August 2018 nach mehr als acht Jahren am Tropf internationaler Hilfskredite den Euro-Rettungsschirm verlassen. Inzwischen steht das Land wieder weitgehend auf eigenen Füßen. 2019 platzierte die PDMA vier Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren am Markt. Die Emissionen im Gesamtvolumen von neun Milliarden Euro waren im Schnitt 4,7-fach überzeichnet.

Das Besondere an der neuen Anleihe ist ihre lange Laufzeit. Sie reicht mit einer Fälligkeit im Februar 2035 deutlich über das Schlüsseljahr 2032 hinaus - dann laufen die von den öffentlichen Gläubigern gewährten Schuldenerleichterungen aus. 2034 muss Griechenland überdies mit der Tilgung der Hilfskredite des Euro-Stabilitätsfonds ESM beginnen. Dass die Anleger jetzt so großes Interesse an einem Papier mit derart langer ...

