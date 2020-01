Carsten Knop löst zum 1. April den Mit-Herausgeber Werner D'Inka ab. Dieser geht nach 40 Jahren bei der Zeitung in den Ruhestand.

Der Chefredakteur Digitale Produkte bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), Carsten Knop, wird neuer Mit-Herausgeber. Der 50-Jährige übernimmt am 1. April die Aufgaben von Werner D'Inka (65), der Ende März in den Ruhestand geht, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH am Dienstag ...

