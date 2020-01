Liebe Leser, woher kam der Einbruch bei Wirecard am Montag? Nun, ganz einfach. Die Antwort lautet - Gesamtmarkt, überkaufte Lage nach unseren Indikatoren, Abstände zu den gleitenden Durchschnitten - all das, was wir Ihnen am Freitag im Börsenbrief und im Video - hier zu sehen und zu finden - präsentiert hatten. Vor allem aber - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...