Wie die South African Table Grape Industry (SATI) berichtet, war die Verpackung in Südafrikas Tafeltraubenproduktionsregion Hex River um 4 Wochen infolge von Sommerregen an dem vergangenen Wochenende verzögert. Erzeuger in der Region erwarten, die Verpackung gegen Ende der Woche wieder aufzunehmen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Regen in dem Hex-River-Tal war nicht von starkem Wind...

Den vollständigen Artikel lesen ...