Gleich drei Unternehmen des EDEKA-Verbunds im Südwesten haben in diesem Jahr den Regional-Star erhalten: Hieber's Frische Center in Südbaden für das Hieber Regio-Festival, EDEKA Gebauer in Göppingen für seine Produktsortimente "100 Prozent Lokal" sowie "Lokal produziert" und EDEKA Südwest Fleisch für das Programm "Unsere...

Den vollständigen Artikel lesen ...