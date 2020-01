Wie von dem Unternehmen berichtet, wurde der erste niederländische Spargel aus dem Gewächshaus am 22. Januar bei The Greenery versteigert. Jumbo Supermarkten kaufte die erste Kiste mit 5 kg Spargel für die symbolische Summe von 7.500 EUR, worauf The Greenery und seine Erzeuger die Summe auf 15.000 EUR verdoppelten. Der Erlös wird an die Niederländische Krebsgesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...