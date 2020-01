Goldman Sachs betreut seit Jahrzehnten Unternehmen bei ihren Börsengängen. Doch künftig will die US-Bank bei ihren Kunden genau hinschauen - und nur dann bei Börsenplänen unterstützen, wenn die Zusammensetzung des Vorstands gewisse Bedingungen erfüllt.? Goldman Sachs wünscht sich mehr Frauen in Vorständen? Künftig keine IPO-Betreuung mehr für Unternehmen ohne weibliches Vorstandsmitglied? Frauenquote soll 2021 angehoben werdenDiversität in Vorstandsetagen bleibt weiterhin in vielen ...

