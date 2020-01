BRÜSSEL (dpa-AFX) - Viele Taxi- oder Uber -Nutzer wären einer Umfrage zufolge bereit, für klimaneutrale Fahrten einen geringen Aufpreis zu bezahlen. In der Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigte sich mehr als die Hälfte (52 Prozent) von knapp 9400 Befragten gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, "um ein emissionsfreies Uber oder Taxi zu nutzen (zum Beispiel ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto)".



Teilnehmer aus verschiedenen Ländern im Euroraum wurden etwa konkret nach einem möglichen Zuschlag von 15 bis 20 Cent pro Kilometer gefragt. Die NGO-Dachorganisation "Transport&Environment" hatte die am Mittwoch veröffentlichte Umfrage in Auftrag gegeben./haw/DP/zb