PARIS (dpa-AFX) - Gewerkschaften haben für Mittwoch wieder zu Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich aufgerufen. In Paris (13.30 Uhr) und anderen Städten sind Demonstrationen geplant. Erst am Freitag hatten im ganzen Land knapp 250 000 Menschen gegen die Reform protestiert. Die Regierung will ein universelles Rentensystem schaffen, um 42 Einzelsysteme zu ersetzen. Damit sollen auch Privilegien für einzelne Berufsgruppen eingeschränkt werden./cb/DP/nas