BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung legt am Mittwoch ihren Jahreswirtschaftsbericht vor. Sie rechnet darin mit einer verhaltenen konjunkturellen Entwicklung, auch wenn die Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht auf 1,1 Prozent angehoben wird. Das weltwirtschaftliche Umfeld sei "fragil", hieß es in einem Entwurf des Berichts. Dies zielt vor allem auf internationale Handelskonflikte, die vor allem die exportstarke deutsche Industrie belasten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt den Jahreswirtschaftsbericht am Mittag (14.00 Uhr) in Berlin vor.



Im vergangenen Jahr war Europas größte Volkswirtschaft nur noch um 0,6 Prozent gewachsen, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitgeteilte hatte. Das Bruttoinlandsprodukt soll 2020 auch deswegen steigen, weil das Jahr mehr Arbeitstage hat./hoe/DP/nas