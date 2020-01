=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Quickborn 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-2,1% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 9,6 Punkte zuvor: 9,6 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 102 zuvor: 102 *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung u.a. zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,6% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungs- wirtschaft (GDV), Jahres-PK, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts und des Kohleausstiegsgesetzes, Berlin *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:30 DE/Bundestag, Plenum, u.a. zu Energieeinsparrecht für Gebäude, Cum/Ex-Steuerskandal, Berlin *** 18:00 EU/Europäisches Parlament, Abstimmung über Brexit-Vertrag, Brüssel 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Neujahrsempfang des Verbandes der Automobilindustrie, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75% 20:00 DE/CDU, CSU und SPD, Treffen des Koalitionsausschusses, Berlin *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield 22:55 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Stellenindex BA-X Januar - EU/Kommission, Sitzung, u.a. Vorschläge zum 5G-Ausbau, Brüssel - Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2020 00:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.