In Bayern sind mittlerweile vier Fälle des Coronavirus bestätigt worden. Anleger zeigen bisher aber wenig Nervosität, der Dax wird leicht im Plus erwartet.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In Deutschland gibt es inzwischen vier Fälle der Lungenkrankheit. Anleger zeigen sich aber trotzdem vorsichtig optimistisch: Der deutsche Leitindex Dax liegt am Mittwochmorgen auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart in Frankfurt leicht im Plus. Zuvor machten bereits die New Yorker Wall Street und die Börse in Tokio verlorenen Boden gut.

Bereits der erste deutsche Coronavirus-Fall am Dienstag hatte den Dax kaum belastet: Das Frankfurter Börsenbarometer schloss 0,9 Prozent im Plus bei 13.324 Punkte. Portfolio-Manager Olivier Marciot vom Vermögensverwalter Unigestion warnte allerdings: "Die Optimisten beginnen zu zweifeln." Das Coronavirus könne einen "breiteren Stimmungsumschwung auslösen".

Tatsächlich könnte der Ausbruch des Coronavirus in China nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. "Es ist sehr schwierig, definitiv vorherzusagen, wann der Ausbruch seinen Höhepunkt erreicht", sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Virus, Zhong Nanshan, in einem Mittwoch verbreiteten Interview der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. "Aber ich denke, in einer Woche oder zehn Tagen wird der Höchststand erreicht werden - und danach wird es keinen Anstiege im großen Stil mehr geben."

Eine Impfung sieht der Experte so schnell nicht. Die Entwicklung werde drei bis vier Monate oder auch länger dauern. Deshalb seien "frühe Entdeckung und frühe Isolation" entscheidend, um das Virus in den Griff zu bekommen.

Außerdem wichtig am Mittwoch: Boeing legt seine Jahresbilanz vor, Facebook und AT&T die Quartalszahlen.

1 - Vorgaben aus den USA

Kursgewinne von Technologie- und Finanzwerten haben der Wall Street am Dienstag Auftrieb gegeben. Anleger reagierten erleichtert auf Äußerungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ausbruch des Coronavirus in China. Die WHO hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass die Regierung in Peking die Lage unter Kontrolle bringen könne. "China tut alles, was es kann, um das Virus einzudämmen", sagte Marktstratege Ryan Detrick vom Finanzberater LPL Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete den Handel 0,7 Prozent höher bei knapp 28.723 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ein Prozent auf 3276 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 1,4 Prozent auf fast 9270 Stellen. Zu Wochenbeginn hatten alle drei noch kräftige Verluste gemacht.

2 - Vorgaben aus Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach dem jüngsten ...

