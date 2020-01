BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist zum Ende des abgelaufenen Jahres leicht hinter den Gewinnerwartungen zurückgeblieben. Der Kerngewinn je Aktie belief sich im Schlussquartal auf 1,32 US-Dollar (1,20 Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Im Schnitt hatten Analysten hier mit 1,33 Dollar gerechnet. Mit einem Umsatz von 12,40 Milliarden Dollar übertrafen die Schweizer jedoch die Schätzungen für das vierte Quartal.



Besonders gut lief erneut das Geschäft mit dem neuen Herzmittel Entresto. Der Umsatz mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx fiel dagegen nicht so hoch aus wie gedacht. Das Management um Konzernchef Vas Narasimhan will für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 2,95 Schweizer Franken (2,76 Euro) je Aktie vorschlagen, nach 2,85 Franken ein Jahr zuvor./kro/jha/

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de