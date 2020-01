The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043575 UNICR.BK AUS. 15-20 1 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0227064 AFR. DEV. BK 15/20 BD00 BON AUD NCA XFRA CH0017640209 ST GALLEN 04-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0115013226 NED.WATERSCH. 10-20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1REZW3 DZ HYP MTN A.1007 BD00 BON EUR NCA ZM9H XFRA DE000A2E4ZZ4 PCC SE ITV.17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB6497 BAY.LDSBK.IS.S.30749 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK8PWC3 DEKABANK DGZ IHS.S.6179 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J8Y8 DZ BANK IS.A455 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1J38 LB.HESS.-THR. 0514B/005 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CN6 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CP1 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DD5 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5XQ9 HCOB MZC 3 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8J05 NORDLB 5 PH.BD.4/16 BD00 BON EUR NCA XFRA US032510AC36 ANADARKO PET. 2040 BD00 BON USD NCA XFRA XS2010032964 JAGUAR L.RO. 19/26 REGS 2 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5K23 LB.HESS.THR.CARRARA02S/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JM5 HCOB MZC 2 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US00724FAB76 ADOBE 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA US0258M0EE53 AMER.EXPR.CR. 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US0258M0EF29 AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN BD01 BON USD NCA XFRA US26884LAC37 EQT CORP. 17/20 BD01 BON USD NCA SE4B XFRA US816851BE85 SEMPRA ENERGY 18/20 BD01 BON USD N