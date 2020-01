Die Furcht vor Folgen des Coronavirus macht auch vor den Börsen nicht Halt. Der jüngste Rückschlag an den Märkten hat sich in den Musterdepots der BörsenWoche aber so gut wie nicht bemerkbar gemacht.

In China wütet das Coronavirus. Die Börsen sind extrem nervös, aber noch nicht in Panik. Ein Grund dafür dürfte sein, dass das Virus angeblich weniger gefährlich ist als SARS im Jahr 2003. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von vier Prozent Mortalität, während am schweren akuten respiratorischen Syndrom seinerzeit elf Prozent der Infizierten starben. Die WHO betrachtete den Ausbruch zuletzt sogar nicht mal als öffentlichen Notfall von internationaler ...

