Ein kleines Wortspiel, aber mit großer Bedeutung. Denn die mit besonderer Spannung erwarteten Zahlen von SAP boten ziemlich viel Licht, aber eben auch Schatten parat. So konnte der Software-Hersteller im vergangenen Geschäftsjahr seine Marge überraschend stärker steigern als erwartet. Gerechnet hatten die Analysten mit 29,6%, am Ende wurden es sogar 29,7%. Und SAP nimmt sich noch mehr vor. So soll die Marge in diesem Jahr um 120 Basispunkte nach 70 Basispunkten im Vorjahr zulegen können.

Dennoch: Die Aktie konnte daraus nichts machen, im Gegenteil. Denn an anderer Stelle patzte SAP. Dabei ging es um das wachstumsstärkste Geschäft mit Cloud-Anwendungen. Im ebenfalls berichteten vierten Quartal wurde hier ein Umsatzzuwachs um 35% erreicht, im ...

