Als die Wall Street am vergangenen Freitag zu wanken begann, vertraute man am deutschen Aktienmarkt darauf, dass die US-Indizes zum Handelsende schon wieder wie üblich ins Plus gezogen würden und griff beherzt zu. Der TecDAX erreichte am Freitag mit 3.226 Punkten ein neues, mehrjähriges Hoch.

