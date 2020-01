Baierbrunn (ots) - Das Nährwert-Logo Nutri-Score soll es Verbrauchern erleichtern, beim Einkauf im Supermarkt eine möglichst gute Wahl zu treffen - insbesondere bei Fertigprodukten. Im Lauf des Jahres sollen in den deutschen Supermärkten zunehmend mehr Lebensmittelverpackungen mit der neuen Kennzeichnung versehen sein. "Die Vorteile sind unverkennbar", sagt Barbara Bitzer, Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Es stehe außer Zweifel, dass der Nutri-Score den Verbrauchern bei einer gesünderen Lebensmittel-Auswahl helfe.Nutri-Score: Vom grünen A bis zum roten EDas neue Nährwert-Logo präsentiert sich in Ampelfarben mit den Buchstaben A bis E. Ein grünes A signalisiert gesund, ein rotes E deutet auf ungünstige Nährwerte hin. Berechnet wird der Nutri-Score auf Basis der Inhaltsstoffe: Eiweiße, Ballaststoffe oder Gemüse beispielsweise werten ein Produkt auf, Abzüge gibt es etwa für Zucker, Salz und hohen Kaloriengehalt. So entsteht die Gesamtnote.Kritiker bemängeln die starke Pauschalierung bei der Bewertung. Kleinteiligere Logos fielen bei einem Verbrauchertest jedoch durch. "Die Menschen wünschen sich eine schnelle Orientierung", sagt Bitzer. Sie muss im Vorbeigehen funktionieren - ohne Lesebrille oder Rechenübung.Eigenverantwortung bleibtDabei bleibt Vorsicht geboten: Pommes frites aus dem Backofen erreichen ein grünes B. Wer seine Fritten nachsalzt oder im Ölbad einer Fritteuse versenkt, hat aber kein B mehr auf dem Teller, sondern eher ein E: "Ein Lebensmittel-Logo kann einem die Verantwortung für die eigene Ernährung nicht abnehmen", betont Bitzer. "Es ermöglicht aber eine bewusstere Entscheidung."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4505154