FRANKFURT (dpa-AFX) - Inhaber von Lufthansa-Aktien können am Mittwoch durchatmen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteile der Airline vorbörslich 1,8 Prozent zum Xetra-Schluss.



Auftrieb gab eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Analyst Adrian Yanoshik stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch mit einem von 17 auf 18 Euro angehobenen Kursziel. Die negative Stimmung nähere sich ihrem Tiefpunkt, schrieb der Experte und rät angesichts einer erwarteten Verbesserung der Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr zum Kauf.



An den ersten beiden Handelstagen der Woche hatten die Lufthansa-Papiere wegen der Furcht vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus und einer damit einhergehenden Abschwächung der Reiseaktivität rund 3 Prozent eingebüßt. Am Vortag waren sie vorübergehend auf den tiefsten Stand seit August 2019 abgerutscht, hatten sich anschließend aber berappelt und mit einem Kursaufschlag von eineinhalb Prozent den Handel beendet./ajx/jha/



