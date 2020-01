Nach dem Kurseinbruch des Vortages konnten sich die europäischen Märkte gestern moderat erholen, obwohl die Sorge um die Ausbreitung des Coronaviruses im Anlegerfokus verblieb. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,1%, nachdem er nach einem starken Beginn zu Mittag noch um die Nulllinie tendiert hatte, der französische CAC 40 gewann ebenfalls 1,1% dazu, der deutsche Dax ging mit einem Aufschlag von 0,9% aus dem Handel, in gleichem Ausmaß konnte sich in London der FTSE 100 verbessern. Dass die Stimmung angespannt bleibt, wird mit einem Blick auf die Sektoren deutlich, die konjunktursensiblen Technologiewerte waren die einzige Branche, die abgeben musste, die defensiven Telekomwerte waren hingegen mit einem Plus von 1,7% am stärksten. Unter den ...

