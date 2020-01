Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Vodafone will seine Beteiligung am ägyptischen Telekomanbieter Vodafone Egypt an Saudi Telecom (STC) verkaufen. Beide Seiten hätten sich in einer Absichtserklärung auf einen Kaufpreis von 2,39 Milliarden US-Dollar für das 55-prozentige Anteilspaket geeinigt, heißt es in einer Mitteilung des britischen Telekomkonzerns. Die ägyptische Gesellschaft werde damit zum 7-fachen des bereinigten EBITDA bewertet.

Vereinbart wurden ferner die Nutzung der Marke Vodafone, Roaming-Vereinbarungen, ein Zugang zu Vodafones zentraler Beschaffungsfunktion und eine Reihe anderer Dienstleistungen. Vodafone will mit seinen drei Shared-Services-Zentren, die weltweit für den Konzern Dienstleistungen erbringen, in Ägypten präsent bleiben. Der bisherige Stamm von 7.800 Mitarbeitern dort solle um 1.000 aufgestockt werden.

Einen Abschluss des Verkaufs von Vodafone Egypt stellte der Mutterkonzern nach einer Due-Diligence-Prüfung durch STC für Juni in Aussicht. Die Agentur Bloomberg hatte als erster berichtet, dass Vodafone und Saudi Telecom Gespräche über das Geschäft führen.

Mitarbeit: Olaf Ridder

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2020 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.