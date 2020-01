Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch gut behauptet eröffnen. Eine Bankindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart um 0,1 Prozent höher. Die europäischen Leitbörsen werden ebenfalls leicht im Plus indiziert. Das zuletzt das Marktgeschehen dominierende Coronavirus bleibt weiter das bestimmende Thema am Markt. Nach dem Kursrutsch vom Montag gab es in Wien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...