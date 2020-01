Der Dax bewegt sich auf dem Niveau des Vortages. Die Entwicklung rund um die Ausbreitung des Coronavirus bleibt das bestimmende Thema.

Nach mittlerweile vier bestätigten Fällen des Coronavirus in Deutschland halten sich Anleger am Mittwoch zurück. Der Dax liegt zum Start leicht im Plus bei 13.341 Punkten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent fester bei 13.324 Punkten geschlossen.

Die Entwicklung rund um die Ausbreitung der Lungenkrankheit ist bei den Marktteilnehmern das bestimmende Thema. Sie verfolgen weiterhin Nachrichten zur Ausbreitung des Erregers und zu den Gegenmaßnahmen. Daraus versuchen sie mögliche Beeinträchtigungen für die Konjunktur abzuleiten.

Die Ausbreitung des Sars-ähnlichen Virus hat die Wachstumserwartungen nicht nur in China, sondern weltweit gedrückt. Das hat an den Märkten die Erwartungen an die Geldpolitik verändert. Die Märkten preisen jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der EZB im Jahr 2020 auf 50 Prozent ein, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. In der vergangenen Woche wurden die Chancen für einen derartigen Schritt noch mit null Prozent beziffert.

Die Hoffnung auf weiterhin billiges Geld stützt die Kurse. Gleiches gilt für die anziehende Konsumklima. Die nachlassenden Spannungen im internationalen Zollkonflikt lasse die deutschen Verbraucher optimistischer nach vorn schauen, erklärten Nürnberger Marktforscher der GfK. Das entsprechende Konsumklima-Barometer für Februar stieg leicht um 0,2 auf 9,9 Punkte und bewegt sich dabei auf gutem Niveau.

Eine erste Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorge auch in Deutschland für Erleichterung. "Denn als Exportnation ist man gerade ...

