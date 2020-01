...im Vorfeld der HV am kommenden Freitag. Die Kombinationen überschlagen sich in Düsseldorf und Essen. Was wird Chefin Merz als strategischen Plan vorlegen, um den Durchbruch zu packen? Exakte Zahlen gibt es noch nicht, aber brauchbare Hinweise, was möglich ist. Die Hochrechnungen für den inneren Wert des Konzerns liegen deutlich höher.



