Auch an der Börse in Hongkong ist die große Panik ausgeblieben, als der Hang Seng den Handel heute wieder aufnahm, nachdem er wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen war. Drei Prozent Minus sind nicht schön, aber auch kein Grund zur Beunruhigung. Nach einem miesen Wochenstart an den weltweiten Börsen hellt sich die Stimmung so langsam wieder auf. Zum einen ist es die nachlassende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus, dieHoffnung macht, dass eine größere Epidemie abgewendet werden ...

