FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Zahlen und eine erhöhte Prognose von Apple haben die Papiere von Dialog Semiconductor am Mittwoch mit nach oben gezogen. Die Papiere des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers gewannen im frühen Handel bis zu 3,7 Prozent, reduzierten das Plus zuletzt aber auf nur noch 1,6 Prozent. Ein Teil der Verluste der vergangenen zwei Handelstage ist damit wieder ausgebügelt.



Die überraschend starke iPhone-Nachfrage treibe auch das Wachstum des Chipentwicklers Dialog an, schrieb Analyst Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Aufhäuser in einer aktuellen Studie. Er sieht Dialog als starken Profiteur vom wohl kommenden "Smartphone-Superzyklus" und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch mit einem von 40 auf 49 Euro angehoben Kursziel. Zuletzt kosteten die Aktien 42,30 Euro je Stück./ajx/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

