VEDES mit Umsatz- und Gewinnsteigerung

VEDES mit Umsatz- und Gewinnsteigerung* Wachstum in allen Vertriebskanälen* Starke Marke, die begeistertNürnberg, 29. Januar 2020 - Die VEDES AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Mit einem positiven Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 1,0 Millionen Euro* konnte das Unternehmen seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Der Konzernumsatz lag dabei mit 136,0 Millionen EUR* rund 2,8 Prozent* über Vorjahr.Vor allem konnte der VEDES Großhandel punkten und damit seine Führungsposition in Europa behaupten. Insgesamt wurde im Großhandel mit über 7.000 Kunden ein Umsatz von 125,1 Millionen Euro* und damit 2,5 Prozent* mehr als im Vorjahr erwirtschaftet. Dabei wuchs das Unternehmen in allen Vertriebskanälen.Nach vorläufigen Angaben des Marktforschungsinstituts npdgroup deutschland GmbH lag der Umsatz des traditionellen Spielwarenmarkts in Deutschland im Jahr 2019 bei rund 3,4 Milliarden EUR*. Davon entfielen auf die deutschen Handelspartner der VEDES Gruppe rund 563 Millionen Euro* (2018: 552 Millionen Euro), während sich der europaweite Einzelhandelsumsatz bei rund 646 Millionen Euro* bewegte (2018: 635 Millionen Euro). Damit blickt auch der Einzelhandel auf ein gutes Geschäftsjahr zurück und ist für die bevorstehenden Herausforderungen bestens gerüstet.Dazu der VEDES Vorstandsvorsitzende Dr. Thomas Märtz: "Mit dieser erfreulichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung starten wir optimistisch ins Jahr 2020. Wir werden unsere Omnichannel-Strategie weiter konsequent umsetzen. Vor allem werden wir unsere Marketingmaßnahmen in den Bereichen Radio, Print, TV und Digital/Social Media weiter ausbauen."Achim Weniger, im VEDES Vorstand für die Marktbereiche verantwortlich, ergänzt: "Der Konsument von heute ist bestens informiert und auf allen Kanälen unterwegs. Darauf haben wir uns eingestellt und unsere digitalen Prozesse optimiert bzw. alle Maßnahmen entlang der Customer Journey miteinander vernetzt. Zusätzlich nutzen wir die enorme Kraft unserer starken Marke VEDES und rücken sie parallel verstärkt ins Rampenlicht."Innerhalb ihrer Zukunftsstrategie nutzt die VEDES ihren hohen Bekanntheitsgrad, um ihr enormes Markenpotenzial sowohl online als auch stationär voll auszuschöpfen. In einer vernetzten Welt mit einer sympathischen Marke VEDES im Mittelpunkt wird der Konzern seine Pole-Position als Europas führendes Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie weiter untermauern und damit sein Umsatzpotenzial steigern.* vorläufige Zahlen

29.01.2020