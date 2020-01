HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor nach Apple-Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 49 Euro angehoben. Die überraschend starke iPhone-Nachfrage treibe auch das Wachstum des Chipentwicklers an, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dialog sei ein starker Profiteur vom wohl kommenden "Smartphone-Superzyklus"./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 08:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 08:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0059822006

