Guten Morgen,Leid und Freud liegen in der Berichtssaison oft nah beieinander. Gestern konnten Sie das gut bei APPLE und EBAY erkennen: Während der eine aufgrund des Weihnachtsgeschäfts hervorragende Zahlen lieferte und nachbörslich gefeiert wurde, enttäuschte der andere und wurde mit glatten -4% abgestraft. Auch AMD enttäuschte die Erwartungen und dürfte in Folge schwächer notieren, ebenso wie STARBUCKS, die bereits Einschnitte aufgrund des Coronavirus feststellen müssen und die Jahresprognose anpassen. So wird es in den kommenden Handelstagen noch weitergehen: die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...