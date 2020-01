Berlin (ots) - Namhafte Akteure der deutschen Musikindustrie fordern aktuell in der Interessen-Initiative "Ermittlung von Streaming Erlösen" die Neuordnung der Erlösstruktur aus dem Musikstreaming. Das derzeitige Modell bevorteile die am meisten gespielten Künstler und lasse für kleinere Künstler proportional weniger übrig, so die Initiative.Dieser von der Initiative herausgestellte Aspekt ist nicht die einzige Herausforderung für Künstler im Zuge der Digitalisierung. Denn auch scheinbar hohe Reichweiten im Social Media Umfeld führen nicht direkt zu angemessener Vergütung, sondern stellen eher eine fiktive Währung für Promotionzwecke dar, als eine verlässliche Erlösquelle.Auch vor diesem Hintergrund ist die Fan-Plattform getnext (www.getnext.to (http://www.getnext.to)) entstanden. Die Plattform soll laut Betreiber einen "fair share" herstellen, eine gerechte Verteilung von Erlösen und Inhalten zwischen Fans und ihre Stars. Im eigenen Namen können Künstler ihren Fans dort direkt Inhalte aus Ihrem Schaffen zum einmaligen Kauf oder als Abo anbieten. Die Regeln sind klar und transparent: 85% der dort erzielten Umsätze gehen an die Künstler, dabei verbleiben alle Rechte an Inhalten und Kontakten bei ihnen, es gibt keine Werbung, und kein Nutzer-Tracking. In der Praxis erhalten Künstler damit ein eigenes Profil, um die Fanbase unmittelbar mit eigenen Inhalten zu versorgen und dafür einen angemessenen (frei definierbaren) Preis zu erhalten. Inhalte sind dabei unter anderem Medien, von Texten bis hin zu Live-Streams, persönliche Begegnungen, Early-Access zu Tickets oder Gästelistenplätze. Die Seite enthält keine Werbung oder externe Tracking-Technologien. So kommen Fans in den Genuss, werbefreie Inhalte aus erster Hand zu erhalten, während die Künstler direkt und linear vergütet werden.Die getnext Gründer Jochen Schuster und Marlon Werkhausen, mit dem Hintergrund Musik-Industrie und Internetökonomie, kommentieren die Situation wie folgt: "Das größte Kapital der Künstler sind - ohne jede Frage - die Konsumenten, die Fans. Digitale Modelle, wie Streamingangebote und Social Media, erleichtern den Zugang zu einfach konsumierbaren Inhalten ins Grenzenlose. Das dort eine akut ungerechte Verteilung der Erlöse stattfindet ist nicht nachhaltig und nicht im Interesse der Fans. Es fehlt an einem etablierten Angebot, bei dem der Fan bewusst Inhalte direkt bei seinem Künstler konsumieren. "Über getnext (Ein Projekt der Fans & Fortune GmbH):getnext ist die Fan-Plattform auf der Künstler und Stars direkt für Inhalte bezahlt werden. Künstler betreiben im eigenen Namen getnext Profile und veröffentlichen dort kostenlose oder zahlungspflichtige Inhalte als sogenannte Rewards: im Abonnement, als einmalige Zahlung oder gegen freiwillige Zahlungen. Die Plattform wurde im Sommer 2019 von Jochen Schuster (Unternehmer und ehemalig Universal Music Group) und Marlon Werkhausen (Gründer und Unternehmer) in Berlin gestartet.Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:Marlon Werkhausen werkhausen@getnext.toJochen Schuster schuster@getnext.toFans & Fortune GmbHKlosterstraße 4410179 BerlinOriginal-Content von: Fans & Fortune GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140892/4505300