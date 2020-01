FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Banco Santander haben sich im frühen Handel an die Spitze der europäischen Standardwerte geschoben. Nach guten Zahlen zum vierten Quartal ging es zuletzt um 3,3 Prozent nach oben. Allerdings erfolgte der Anstieg von niedrigem Niveau aus: Die Aktie war zuletzt in den Bereich der Tiefs aus dem Vorjahr gefallen und arbeitet damit weiter an einer Bodenbildung. Die Analysten von Jefferies hoben in einer ersten Einschätzung die Angaben zur Kapitalausstattung der Bank hervor, die sich im Vergleich zum Vorquartal verbessert habe. Auch beim Gewinn habe das spanische Institut die Schätzungen übertroffen. Sie bleiben jedoch skeptisch und machen in diesem Jahr Risiken für die Konsensschätzungen aus./mf/fba



