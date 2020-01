FRANKFURT (Dow Jones)--Der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens hat nach Einschätzung des Statistischen Bundesamts komplexe Folgen. Die Statistiker weisen im Vorfeld des am 31. Januar anstehenden Brexit darauf hin, dass viele deutsche Unternehmen seit Jahrzehnten über den europäischen Binnenmarkt eng mit Großbritannien verbunden sind. Im Jahr 2017 hatten laut Destatis 9 Prozent der ausländisch kontrollierten Unternehmen in Deutschland Muttergesellschaften in Großbritannien.

Diese 3.270 Unternehmen beschäftigten in Deutschland rund 312.000 Personen, die einen Umsatz von rund 192 Milliarden Euro sowie eine Bruttowertschöpfung von 46 Milliarden Euro erwirtschafteten. Damit hatten diese Unternehmen einen Anteil von 9,8 Prozent an der Bruttowertschöpfung aller im Ausland ansässigen Unternehmen in Deutschland. Der Anteil an der Wertschöpfung war damit ungefähr so hoch wie bei Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden (10,6 Prozent) oder Frankreich (9,4 Prozent).

Laut Zahlen der Bundesbank wurden umgekehrt 2017 rund 1.700 Unternehmen in Großbritannien von deutschen Investoren kontrolliert. In diesen Unternehmen waren rund 353.000 Personen tätig, die einen Jahresumsatz in Höhe von 228 Milliarden Euro erwirtschafteten.

Das Europaparlament soll das Vertragswerk zum Brexit am heutigen Mittwoch verabschieden. Am 31. Januar 2020 um 24 Uhr tritt Großbritannien aus der EU aus, drei Jahre und sieben Monate nachdem die britische Bevölkerung für den EU-Austritt gestimmt hatte. Seither verliert der Außenhandel Großbritanniens zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die deutschen Exporte dorthin sinken seit dem Referendum im Jahr 2016 kontinuierlich.

Auslandskontrollierte Unternehmen in Deutschland sind laut Destatis vorrangig mit Muttergesellschaften aus den Mitgliedstaaten der EU verflochten. Rund 61 Prozent der deutschen auslandskontrollierten Unternehmen in der gewerblichen Wirtschaft, Banken und Versicherungen ausgenommen, gehörten 2017 einem Unternehmensverbund an, dessen Muttergesellschaft ihren Sitz im EU-Ausland hatte.

Diese Unternehmen beschäftigten 57 Prozent der tätigen Personen, erwirtschafteten eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 57 Prozent und tätigten knapp 62 Prozent aller Bruttoinvestitionen, jeweils bezogen auf alle im Ausland ansässigen Unternehmen.

