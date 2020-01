Ein- und Zwei-Cent-Münzen werden sinnlos gehortet, verstopfen das Portemonnaie und verursachen hohe Kosten. Gut, dass die EU-Kommission jetzt über die Abschaffung des Klimpergelds nachdenkt.

Heute morgen wog mein Portemonnaie gefühlte zwei Kilo und drückte in der Hosentasche. Es war prall gefüllt; leider nicht mit großen Scheinen, sondern mit Centstücken, die mir Verkäuferinnen bei Netto und Rewe und der Kioskverkäufer meines Vertrauens bei meinen jüngsten Einkäufen in die Hand gedrückt hatten. Ich kippte das Metall genervt auf den Schreibtisch und fragte mich: Warum gibt es dieses Zeug eigentlich noch? Angeblich sollen die Deutschen mittlerweile 30.000 Tonnen an Kleinstmünzen mit sich herumtragen, in Schubladen lagern oder in Gurkengläsern sammeln, das entspricht in etwa dem Gewicht von 15.000 Nashörnern.

Zu D-Mark-Zeiten gab es den "Glückspfennig" und den schönen Brauch, diesen zu verschenken. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand einen "Glücks-Cent" verschenkt. Ich benutze zwar bisweilen den wunderbaren Spruch von Grete Schickedanz "Der Pfennig ist die Seele der Milliarde", um meinen Söhnen den Wert des Sparens nahe zu bringen. Aber ehrlich gesagt: Für die Spardose sind Centstücke völlig unbrauchbar. Manche Banken lehnen größere Kleingeldeinzahlungen in bar mittlerweile ab.

Also lieber ausgeben? Für zwei Cent kriegt man am Büdchen noch nicht mal mehr einen Weingummi-Schlumpf. Parkuhren und Ticketautomaten nehmen die kleinen Eisenstücke ...

