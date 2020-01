Unterföhring (ots) - "Frank Rosin? Das ist doch der Suppenkasper von Kabel Eins", tönt Mario Basler. Die Fußball-Legende will am Samstag, 1. Februar, bei "Schlag den Star" live auf ProSieben über den Sterne-Koch triumphieren - und stellt klar: "Der Rosin kann vielleicht Sahne schlagen, aber mich nicht! Wenn ich mit ihm fertig bin, kann der nur noch Püriertes essen." Frank Rosin schießt zurück: "Die Show ist für mich ein 15-Gänge-Menü und am Ende schicke ich den Basler ohne Abendbrot ins Bett. Sorry, Mario, Du bist halt Mittelfeld. Hier muss man aber schon ganz vorne spielen, um zu gewinnen."In bis zu 15 Runden treten Mario Basler und Frank Rosin bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Acts sind Johannes Oerding und Robin Schulz mit dabei. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 1. Februar 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTe. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4505319