München (ots) -Panik, Schreie, Rauch und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Was istam Münchner Hauptbahnhof passiert? Diesem erschütternden Ereignisgeht Joyn in der neuen Coming-of-Age-Serie "Katakomben" (AT) auf denGrund, taucht dabei in die konträren Lebenswelten seinerProtagonisten ein und verspricht Hochspannung ab den ersten Minuten.Derzeit laufen die Dreharbeiten zur sechsteiligen Serie in München.Die Münchner Rich Kids Nellie (Lilly Charlotte Dreesen), Max (NickRomeo Reimann) und Janosch (Yasin Boynuince) tun das, was sie ambesten können: feiern! Dieses Mal allerdings nicht in einem derangesagten Szene-Clubs der Stadt, sondern auf einem illegalenLuxus-Rave in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof. Was dieJugendlichen nicht wissen: Hier leben Menschen, die in der normalenWelt keinen Platz mehr finden, die Unsichtbaren. Nach einem Feuereskaliert die Party in den Tunneln und Massenpanik bricht aus. Erstam nächsten Morgen werden die Auswirkungen der Partynacht klar:dutzende Verletzte und drei Vermisste - darunter auch Max. Warumhilft ausgerechnet Tyler (Mercedes Müller) aus dem Untergrund bei derSuche nach den Vermissten? Und wer profitiert tatsächlich von demVerschwinden?Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Joyn setzt weiter auflokale Eigenproduktionen und überraschende Themen. 'Katakomben' (AT)zeigt München, wie man es bisher nicht kennt. Kaum jemand weiß vonden Tunneln unterhalb der Stadt, die in den 70er Jahren entstandensind. Durch die Katakomben wird die gesellschaftliche Kluft zwischenArm und Reich bildstark visualisiert."Florian Kamhuber, Produzent und Head-Autor: "Unsere Serie zeichnetlaut und in bunten Farben die feinen Risse nach, die sich durchunsere Gesellschaft ziehen. In 'Katakomben' (AT) trifft Oberschichtauf Unterwelt. Und in gleichem Maße begehrt hier Jung gegen Alt auf.Bei diesem ambitionierten Unterfangen haben wir mit Joyn denperfekten Partner gefunden."Produziert wird die Coming-of-Age-Serie von NEUESUPER unter der Regievon Jakob M. Erwa. Gemeinsam mit Florian Kamhuber fungiert er alsHead-Autor. Produzenten sind Florian Kamhuber, Simon Amberger,Korbinian Dufter und Rafael Parente. "Katakomben" (AT) wird vomFilmFernsehFonds Bayern gefördert. Den Weltvertrieb übernimmt BetaFilm.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung derGeschäftsführer Alexander Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathekbündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 undDiscovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowieeiner App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung aufiOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen.Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattformsenderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt istder Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitereLive-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie dieaktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Featuresund Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusiver Sportinhalte.Über NEUESUPERNEUESUPER ist eine Münchner Produktionsfirma, die 2010 von SimonAmberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente gegründet wurde. Nebender Entwicklung von hochwertigen Serien für den nationalen sowieinternationalen Markt, konzipiert und produziert NEUESUPER Spiel- undWerbefilme für ein weltweites Publikum. 2018 wurde NEUESUPER mit demBayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet und erhielt beimÖsterreichischen Film- und Fernsehpreis 2018 die Romy für "Hindafing"als beste TV-Serie.Die Dramaserie "8 Tage" (Regie: Stefan Ruzowitzky und MichaelKrummenacher), die auf der Berlinale 2019 ihre Premiere feierte, istseit Anfang März 2019 zu sehen. Aktuell befindet sich die Serie"BREAKING EVEN" (Regie: Boris Kunz) in Postproduktion und die Serie"Katakomben" (Regie: Jakob M. Erwa) in Produktion. In Entwicklungsind die Sci-Fi-Serie "Children of Mars", bei der Christian SchwochowRegie führen wird, sowie "Luden", ein serielles Drama, das denHamburger Kiez der 70er Jahre erzählt.