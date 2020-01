In Monaco kostet der Quadratmeter für Luxusapartments 89.240 Dollar, über fünfmal mehr als in Zürich.Hamburg - Monaco ist die teuerste Stadt für Luxusimmobilien. Laut einem Ranking der Bank Julius Bär lag der durchschnittliche Kaufpreis pro Quadratmeter für Luxusapartments in Monaco 2019 bei 89.240 Dollar. Auch in Hongkong, London und Tokio sind die Preise besonders hoch. Dagegen ist es in Zürich vergleichsweise beinahe günstig, mit im Schnitt 16.850 Dollar pro Quadratmeter...

