Wien/Stuttgart/Mannheim (pts008/29.01.2020/10:05) - SDL (LSE: SDL), Marktführer im Bereich Content Management und Übersetzung, tritt beim diesjährigen DTT-Symposion (19. bis 21. März, Dorint-Kongresshotel, Mannheim) zusammen mit seinem langjährigen Partner Kaleidoscope als Platin-Sponsor auf. Das Symposion wird alle zwei Jahre vom "Deutscher Terminologie-Tag e.V." veranstaltet. Dabei wird das Thema Terminologie aus verschiedenen Perspektiven behandelt.



Dieses Jahr steht das Symposion unter dem Motto: "Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz". Am 20. und 21. März 2020 stehen im Dorint-Kongresshotel Mannheim unter anderem folgende Themen im Blickpunkt: * "Terminologie in industriellen Anwendungen" * "Terminologie und maschinelle Übersetzung" * "Begriffs- und Wissenssysteme im Terminologiemanagement" * "Terminologie als SEO- bzw. SEA-Instrument"



Bereits am 19. März 2020 finden Tutorien statt, die sich über die Thematik des Symposions hinaus mit weiteren interessanten Aspekten der Terminologiearbeit beschäftigen.



Am Freitag, den 20. März 2020, spricht Matthias Heyn von SDL über "Die Rolle der Terminologie bei der zunehmenden Anwendung von neuronaler maschineller Übersetzung durch nicht-sprachlich ausgebildete Fachleute".



Fokus: Einfach und schnell Terminologie für alle



Besucher können sich während des Symposions am gemeinsamen Stand von SDL und Kaleidoscope rund um das Thema Terminologie informieren und Lösungen wie SDL MultiTerm Workflow und SDL checkTerm kennenlernen, mit denen Terminologiearbeit nicht nur im Handumdrehen gelingt, sondern auch Spaß macht. Unternehmen stellen so sicher, dass dank einheitlicher Terminologie in der gesamten Organisation immer die richtigen Begriffe verwendet werden.



Flexible Workflows und Funktionen, wie zum Beispiel eine schnelle und einfache Suche oder Concept Maps mit Ontologien, versetzen dabei Laien wie Experten in die Lage, die firmenweite Terminologie ihren Bedürfnissen entsprechend mühelos zu nutzen. Dabei setzen neue Entwicklungen immer wieder Maßstäbe: Neu ist beispielsweise die Möglichkeit, durch das neue SDL checkTerm Plugin für Adobe InDesign die Terminologie direkt bei der Content-Erstellung zu überprüfen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://dttev.org/aktuelles-terminologie-erleben/2019/223-dtt-symposion-2020.html



Weiterführende Links: Webseite Kaleidoscope: https://www.kaleidoscope.at/de/terminologie/ Webseite SDL: https://www.sdl.com/de/software-and-services/translation-software/terminology-ma nagement/sdl-multiterm/



Über SDL SDL ist der Marktführer in den Bereichen Übersetzungstechnologie und -services sowie Content Management. Seit 35 Jahren unterstützen wir Unternehmen mit Produkten wie SDL Trados Studio, SDL MultiTerm und SDL Trados GroupShare dabei Mehrsprachigkeit, Internationalisierung, Terminologie sowie die Herausforderung der Digitalisierung zu meistern. 90 der globalen Top-100-Marken vertrauen auf SDL.



Über Kaleidoscope Die Kaleidoscope GmbH hilft international tätigen Unternehmen, mehrsprachige Produktinformationen rasch, kostengünstig und qualitätsgesichert zu erstellen und zu verwalten. Auf die individuellen Anliegen der Kunden wird dabei besonderes Augenmerk gelegt. Gemeinsam mit den Kunden erarbeitet Kaleidoscope Lösungen, die präzise auf deren Anforderungen abgestimmt sind. Dabei werden Software-Lösungen weltweit führender Hersteller sowie bewährtes Prozess- und Branchen-Know-how mit eigenen Software-Lösungen kombiniert.



