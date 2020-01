Das innovative Landschaftsmanagement-Modell des Unternehmens für die Bananenproduktion erhält Auszeichnungen für positive Umweltauswirkungen

Die Dole Food Company gab bekannt, dass die Standard Fruit Company der Costa Rica SA, eine Tochtergesellschaft der Dole Food Company, am 22. November von der costaricanisch-nordamerikanischen Handelskammer (AmCham) im Zusammenhang mit der Green Star-Initiative des Unternehmens die Auszeichnung "Social Responsibility in Action" erhalten hat.

(LtoR): Roberto Cordero Climate Change Sustainability Services Partner (Ernst Young). Jonatan Steinig Technical Advisor for Business Biodiversity in Central America Dominican Republic Program GIZ. Melina Mardones Technical Advisor for the Business Biodiversity in Central America Dominican Republic Program GIZ. José Alberto Samudio Senior Environmental Technician. Edwin Retana Senior Environmental Technician. Natalia Díaz Public Affairs Dole Tropical Products Latin America. Elías Solías President of AmCham Costa Rica. José Pablo Masís HR Supervisor Standard Fruit Company of Costa Rica. André Garnier Minister of Coordination with the private sector. Renato Acuña President Dole Tropical Products Latin America. Marco Tulio Escobedo HR Director Standard Fruit Company of Costa Rica. Sharon Day US ambassador to Costa Rica. Rudy Amador Regional Director Product Stewardship Sustainable Agriculture Dole Tropical Products Latin America. (Photo: Business Wire)