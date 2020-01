Apple-Call mit 46%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) befindet sich seit dem Dezember 2018 in einem soliden Aufwärtstrend. Innerhalb der vergangenen 12 Monate konnte sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln. Allein seit dem 8.1.20, als die Aktie noch bei 297,16 Euro gehandelt wurde, legte die Aktie, deren aktuelle Kursindikation bei 323,87 Euro liegt, um mehr als neun Prozent zu. Den jüngsten Kursschub verdankte die Apple-Aktie den über den Erwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal, das mit einem Gewinn von beachtlichen 22 Milliarden US-Dollar beendet wurde.

Trotz des wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus befürchteten Umsatz- und Gewinnrückganges für die kommenden Monate, bestätigte die UBS wegen der Stärke im iPhone-Geschäft mit einem Kursziel von 355 US-Dollar ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie.

Kann die Apple-Aktie in den nächsten Wochen ihren steilen Aufwärtstrend beibehalten und in spätestens einem Monat die Marke von 340 US-Dollar erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 330 USD

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 330 USD, Bewertungstag 12.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC5AE96, konnte bei der Apple-Kursindikation von 323,87 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,1004 USD mit 1,72 Euro erworben werden.

Kann die Apple-Aktie in spätestens einem Monat um 4,98 Prozent auf 340 USD fortsetzen, dann wird der Kaufoptionsschein einen Ertrag von 46 Prozent abwerfen, da er dann einen handelbaren Preis von etwa 2,51 Euro erreichen wird.

Notiert die Apple-Aktie am 12.6.20 unterhalb von 330 USD, dann wird dieses Investment den Totalverlust des Kapitaleinsatzes verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de