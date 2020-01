Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen tendierten am Dienstag leichter, was angesichts der Gewinne der vergangenen Tage auch wenig verwunderlich ist, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger italienischer BTP's sei zeitweise unter die Marke von 1,00% gesunken. Nach der Kursrally des Vortages sei es bei US-Staatsanleihen am Dienstag gen Süden gegangen. Als Belastung hätten sich die besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten erwiesen. (29.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...